Overblik over grundsalget: Den lange vej fra legeplads til bolig

6

21. november 2017 sender den nu tidligere kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard en mail til kommunen, hvor han viser interesse for at købe Præstegårdsvej 78. Han fortæller, at han har talt med de beboere, der før gjorde indsigelse mod et salg, og at de har skiftet mening. Han medsender skriftlige udsagn fra beboerne.

Juristen spørger fire kommunale chefer om, hvorvidt der skal være en ny nabohøring. Niels Peter V. Lauridsen, afdelingsleder for Planlægning, beder en sagsbehandler se på sagen.

"Iht til lokalplan 52 (tidligere Skjern Kommune) som iflg Netgis er gældende for Præstegårdsvej, skulle der ikke være noget i vejen for at sælge Præstegårdsvej 78 uden nabohøring. Der findes heller ingen servitutter i Tingbogen", lyder hendes svar.