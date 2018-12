Over en halv million Facebook-brugere har set Tarms kirkegårdspynt

- Folk er ellevilde. Flere har skrevet at de sidder med tårer i øjnene, og vi stiller gerne de ressourcer til rådighed, som det tager at lave sådan en udsmykning. Der er en valfart af folk, som vil se det, fortæller Kirsten Kolby.

Den menneskehøje engel står ved De Ukendtes Grav, hvor den blæser i basunen, og det er ikke det eneste, som de kreative kirkegårdsansatte har skabt. Ved flagstangen ligger to juleklokker i gran, ligesom der er julekugler på en gren. Billederne af det blev lagt på Facebook, og så begyndte det ellers at strømme ind med hilsener til kirkegårdens personale. 510.000 Facebook-brugere har set billederne, opslaget har fået 11.000 likes, 2100 kommentarer og er blevet delt over 4000 gange.

Menighedsrådsformand Kirsten Kolby, Tarm Kirke, havde fundet et billede af en engel, og da Tarm Kirkegård sidste år præsterede en meget kunstnerisk julepyntning på kirkegården med hjerter og kræmmerhuse, så ville hun da lige give lidt inspiration på forhånd, og derfor sendte hun billedet til personalet på kirkegården et stykke tid inden de skulle i gang med den store grandækning.

Godt forberedte

Kirkegårdens ansatte har over de seneste tre måneder forberedt den særlige julepynt. Fundet billeder på nettet, og tænkt i, hvordan man kan trylle med naturens farver på denne årstid. Faktisk er der ikke så mange farver at gøre godt med lige nu, men der er altid en løsning, hvis man er kreativ nok. Udover sidste års pyntning, så kom der allerede i efteråret en Knæk Cancer-blomst, fremstillet i gran.

- Folk ventede jo nok lidt på det, efter det vi lavede sidste år, forklarer kirkegårdsleder Daniel Kronborg.

Det store arbejde har været at lave skabeloner, som kunne dækkes med gran, og hvis der er noget, som kan bruges, så er det blevet brugt. Eksempelvis gemmer der sig et skraldespandsstativ i et af kreationerne, ligesom flere hegnspæle også er blevet brugt. Hønsetråd er der brugt meget af, og sidst men ikke mindst kabelstrips. Masser af kabelstrips! Det har taget tre dage at lave det hele.

Personalet glæder sig over den varme modtagelse, og at de får positiv respons på deres arbejde. Særligt har mange glædet sig over, at De Ukendtes Grav er smykket så flot. Det er nemlig sjældent, man oplever, at der gøres noget ekstra ud af denne gravstedstype.

- Kirkegården forbindes jo ofte med tristhed og sorg. Her viser vi, at man også kan få gode oplevelser på en kirkegård, og at folk ikke behøver at være i sorg for at gå ind på kirkegården for at få en oplevelse, forklarer Lise Hedevang, der er gartner på kirkegården.

Pynten bliver på kirkegården indtil foråret, og selvom det bliver svært at overgå denne års udgave, afslører personalet, at de er i gang med at udtænke ideer til næste års pyntning.