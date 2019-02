Allerede fra dørene blev åbnet, var der gang i salget på Skjern Handelsforenings outletmesse. Kunderne var på jagt efter gode tilbud, og butikkerne håber på at komme at med nogle vare, så der hjemme i butikken kan blive plads til noget nyt.

- Det er første gang, jeg er med. Jeg blev spurgt i fredags af en kollega, om jeg ikke ville være med. Og det her arrangement vil jeg gerne støtte. Jeg forventer et godt salg, og jeg har både restvarer og varer fra butikken med. Jeg glæder mig til, at det går løs, siger hun.

Men inde i hallen er de ikke helt klar endnu. Nogle af de forretningsdrivende er i gang med at pakke de sidste varer ud og få deres lille stand til at se præsentabel ud. Der gælder blandt andre Pernille Balzer fra Trendhouse, der er ved at pakke nogle tørklæder ud.

Skjern: Det gælder om at være der fra starten af. Man skal være på dupperne, hvis man vil have de bedste tilbud. Søndag den 24. februar havde Skjern Handelsforening arrangeret outletmesse i Ringkøbing-Skjern Kulturcenters Hal 2. Dørene åbnede først klokken 9:30, men allerede en halv time før havde de første kunder meldt sin ankomst.

- Jeg er taget herned med min veninde Pia. Det er første gang, vi er her. Jeg går ikke efter noget specielt. Vi er her mest for at kigge, siger Katja Meinz, der er blandt nogen af de allerforreste i den lille menneskemængde, der har samlet sig foran Hal 2.

- Ja, vi var også herude sidste år, men vi kom først over middag, og der var slet ikke noget der til sidst. Derfor er vi herude fra starten af i år. Jeg kunne da godt bruge et nyt par støvler. Både fordi det par, jeg har, er slidt, men og fordi jeg bare godt kunne bruge et par mere, griner hustruen Jette Nielsen.

- Vi er vist mest ude for at kigge. Men jeg kunne da nok godt bruge en trøje, siger Kurt Nielsen, der kommer fra Skjern.

Ude på gangen glæder kunderne sig også. Mange er kommet for at se, hvad outletmessen har at byde på. Andre er kommet i håb om et godt tilbud på det, som de netop står og mangler.

Ikke ragelse

Bychef Mette Christensen er rigtig glad for det arrangement, som Skjern Handelsforening har skabt.

- Mange af butikkerne ligger inde med en masse varer, som de sælger lidt af i løbet af året som en slags sidste chance-tilbud. Her får de muligheden for at komme af med meget af det på én gang. Det er kun for handelsforeningens medlemmer, og så er det også gratis for dem. Det er også gratis at komme ind på messen, siger hun.

Det er anden gang, at handelsforeningen holder outletmesse, og sidste år fik Mette Christensen gode tilbagemeldinger fra både butikker og kunder. Og selvom butikkerne får mulighed for at komme af med deres rester, så lægger bychefen vægt på, at der skal være noget at komme efter på messen.

- Det skal ikke være ragelse, der er her. Der skal være noget at komme efter. Der skal være gode, værdifulde ting. Jeg plejer at sige, at her er alt det, du ikke vidste, du ikke kunne undvære. Og der er få, der ikke går hjem med noget, siger hun.