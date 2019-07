2014

I 2014 bliver et planforslag for fire møller sendt i høring. Naboer og Stauning Lufthavn protesterer over planerne om fire møller på op til 250 meter i højden. Ribe Stift nedlægger veto mod møllerne. Vestas og mølleopstillerne kan derimod se store perspektiver i projektet. Et politisk flertal er klar til at bakke op om møllerne. Ribe Stift vælger efterfølgende at frafalde sit veto, efter at Kirkeministeriet har trukket sin indsigelse tilbage. Stiftet fastholder dog sin indsigelse mod projektet. De følgende tre år foregår der en hektisk mødeaktivitet mellem politikere, kommunens administration, diverse styrelser, lufthavnen, brugerne og lodsejere for at finde en løsning.