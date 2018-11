Oslo Gospel Choir synger julen ind i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

Skjern: Fredag 30. november vil der lyde den smukkeste klang af julestemmer, når det berømte Oslo Gospel Choir endnu en gang synger højtiden ind i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.Publikum kan glæde sig til en oplevelse ud over det sædvanlige, når det store kor går på scenen med et stort repertoire af julesange- og salmer. Oslo Gospel Choir er kendt som ét af Europas allerbedste gospelkor, og de har spillet over 1000 koncerter i ind- og udland. Koret er det bedst sælgende gospelkor i Norge med over 1,5 millioner solgte albums. Sidste år kunne Oslo Gospel Choir fejre 25-års jubilæum.Der er solgt godt 850 billetter til koncerten i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter - og der er stadig billetter at få. Så har man endnu ikke sikret sig billet til julens smukkeste koncert, kan det stadig nås endnu.Koncerten starter kl. 20.