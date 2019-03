SKJERN: Dronningen fik også et ord at skulle have sagt til Skjern Banks generalforsamling. I hvertfald citerede formand Hans Ladekjær Jeppesen fra majestæten nytårstale om at det ikke burde være så svært at kende forskel på dit og mit. Et kongeligt skvulp til hvidvasken og mange andre skandaler, der kom til at præge 2018.

Vækst i udlån

I 2018 er der kommet 12 flere ansatte i Skjern Bank, og der er investeret i kundetilgang og udlånsvækst. Det viser sig også i regnskabet, for udlånsvæksten er på 11 procent, som netop skyldes en god kundetilgang. En analyse har vist, at kunderne i Skjern Bank er så tilfredse, at 90 procent af dem end ikke tænker på at skifte bank, og at 80 procent af dem vil anbefale Skjern Bank til andre. Afdelingen i Virum går helt efter planen, og investeringen her er tjent hjem om cirka halvandet år. Flere banker er begyndt at tale om Dankortets fremtid, men i Skjern Bank vil man fastholde det.

Men heller ikke 2018 blev nem for landmændene, der udgør 11 procent af Skjern Banks udlån, hvoraf hovedparten er kvægbrug. Hans Ladekjær Jeppesen konstaterede, at landmændene fortjener fremgang snarest, men så længe at det er arbejdsomme folk, vil Skjern Bank strække sig et godt stykke for at hjælpe dem. Derfor er der sat 39 millioner kroner af til nedskrivning på landbruget, da man har valgt at følge anbefalingen og polstre sig godt.

Skjern Bank forventer et basisresultat på mellem 130 og 140 millioner kroner i 2019.