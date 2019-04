Oprindeligt var det planen, at filmdramaet 'Kærlighedens regler' skulle optages i Ringkøbing-Skjern Kommune i sensommeren 2018 - nu siger kalenderen efterår 2019, inden der bliver sagt klar til optagelse.

Som eksempel på hurdler på vejen peger hun på udfaldet af et politisk medieforlig og det at få stjerneskuespilleres kalendere til at falde i hak.

- Jeg tror helt klart, det er et vilkår, når man arbejder med film - at der er nogle meget lange tidshorisonter, tilføjer Rebecca Molders.

For hende er tålmodig en dyd:

Der blev dog ikke tændt projektørlys i mørket. I stedet blev der spejdet mod det forår, der for tiden sender milde vinde ind over landet. Men nu lyder meldingen fra produktionsselskabet Meta Film, at optagelserne til 'Kærlighedens regler' starter i efteråret.

Oprindeligt hed det sig, at filmdramaet 'Kærlighedens regler' skulle optages rundt om på lokationer i Ringkøbing-Skjern Kommune i sensommeren 2018. Tiden gik, og forventningsfuldt blev der vendt kalenderblade frem mod vinteren.

Ringkøbing-Skjern: Mens ejendomsmæglere ynder at udtale sig om 'beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed', er filmfolk mere til 'tålmodighed, tålmodighed, tålmodighed.'

På besøg i sensommeren

I mellemtiden glæder Rebecca Molders sig over, at der allerede er skabt et godt samarbejde med Meta Film, der forleden havde producer Jakob Høgel og caster Stefan Pellegrini med som deltagere på en tværfaglig workshop i Provstgaards Hus ved Skjern Å:

- De synes, det var en gave at kunne mødes med de lokale aktører. Det er tit noget, de kun kan drømme om, siger Rebecca Molders om workshop-forløbet, der fokuserede på Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at blive hjemsted for produktion af film og tv-serier.

Det er besluttet, at en stor del af scenerne til 'Kærlighedens regler' skal optages på Hellig Kors Kloster ved Dejbjerg. Derudover har instruktør, producer og fotograf flere gange været på rundtur i kommunen med den stedkendte filmkonsulent som guide for at finde flere, egnede lokationer:

- Forud for de egentlige optagelser skal der laves en forproduktion, og nogle af lokationerne skal gøres klar, så jeg forventer, at der kommer filmfolk herover på et tidspunkt efter sommerferien, siger Rebecca Molders.