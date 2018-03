Opsvinget mærkes også lokalt

SKJERN-TARM: Tiderne er lyse for erhvervslivet i Skjern-Tarm, og ved Skjern-Tarm Håndværker- og Industriforenings generalforsamling forleden, kunne formand Steen Jensen se tilbage på et 2017, der generelt var præget af travlhed.

I brancherne under foreningen er der fuld beskæftigelse, og medlemmerne er særligt glade for håndværkerfradraget, da det er med til at udjævne sæsonen, så der er noget at lave hele året. Generelt går det godt i området. Især den lave ledighed har store fordele, for så er der flere, der ringer efter håndværkerne for at få lavet nogle forbedringer, og det smitter igen af på det lokale handelsliv.

2017 blev også året, hvor Pendlerhuset i Søparken i Tarm blev indviet. Steen Jensen konstaterede, at foreningen, der er bygherre, har behov for al den opbakning, den kan få, og han opfordrede medlemmerne til at have huset i tankerne, når man ansætter folk, der skal køre frem og tilbage. Huset er udlejet til sommeren 2018, og de første lejere har levet helt op til formålet om at få pendlere til at bosætte sig permanent i kommunen. De har nemlig boet i huset, mens de har bygget hus i Skjern.

Også på erhvervsuddannelserne går det godt. Uddannelsescentret har stor fremgang på erhvervsdelen, og Steen Jensen opfordrede medlemmerne til at tage så mange lærlinge ind som overhovedet muligt.

Generalforsamlingen havde en god tilslutning, med repræsentanter fra 30 medlemsvirksomheder.

Lars Bjerg og Steen Jensen var på valg til bestyrelsen, og begge blev genvalgt for en tre-årig periode.

Revisorer Orla Hansen og Henrik Thorstholm blev også genvalgt. Bestyrelsen endnu ikke konstitueret sig, men vil gøre det ved bestyrelsesmødet den 10. april.