Familien til 95-årig mand, som for nylig blev fanget i en brand på sin stue i Åstedparken i Borris, vil have politikerne til at tage ansvar for dårlige og utidssvarende brandalarmer på plejehjem ved at ændre reglerne.

Borris: Hvor mange lig skal der på bordet, før der bliver sat en stopper for utidssvarende brandsikring på plejehjemmene?

Sådan spørger Anni Drøgemüller i et brev stilet til transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og formand for social- og sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune Lennart Qvist (løsgænger). Her opfordrer hun politikerne til at lave reglerne om, så de ældre trygt kan regne med brandalarmerne.

Reaktionen kommer efter at Anni Drøgemüllers 95-årige stedfar sidste weekend blev fanget i sin stue på Åastedparkens Plejecenter i Borris, da et tændt stearinlys satte ild til gulvet. Stuens termiske røgalarm gik aldrig i gang, og det kunne have kostet den ældre kørestolsbruger livet.

Ringkøbing-Skjern Kommune har siden konstateret, at plejeboligens alarmsystem opfylder reglerne ved opførelsestidspunktet og er dermed er fuldt lovligt, men Anni Drøgemüller frygter, at det vil koste ældre mennesker livet af fastholde de gamle regler.

"Dette er bestemt noget, politikerne må tage op, for vi kan ikke være bekendt at vores ældre ikke er bedre sikret i deres hjem på plejehjem og ældrecentre, skriver hun blandt andet i brevet.

"Der skal åbenbart flere lig på bordet før der kan tages en beslutning," lyder kritikken.

Hun håber, at hendes henvendelse kan skubbe politikerne til at lave om på lovgivningen, så de ældre får tidssvarende brandalarmer og ikke regler fra det forrige århundrede.