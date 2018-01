Oplev Vestjyllands Everglades

Skjern: Søndag 14. januar kan man komme med på en hyggelig vintertur ved Pumpestation Nord sammen med Ringkøbing-Skjern Museums naturvejleder.

- Kom med på en rask vintertur til deltaet og tilbage igen. Undervejs fortælles om livet før og nu i de vestjyske Everglades. Vi ser på naturen som den er i nøgen og sårbar tilstand, og kigger efter vinterens fugle. Hvordan klarer de f.eks. at gå med bare fødder - endda i vand for manges vedkommende - og hvordan holder de varmen i de lange nætter, lyder det i invitationen. I 1960'erne blev Skjern Å reguleret og afvandet, da man ønskede at skaffe ny landbrugsjord. I 2003 fik Skjern å igen sine slyngninger tilbage.

I dag står Pumpestation Nord tilbage som et monument over et af de sidste store landvindingsprojekter, fra toppen af taget kan man se ud over åen og det helt specielle landskab ved Danmarks eneste floddelta. Det foregår søndag 14. januar kl. 13-15. Man mødes ved Pumpestation Nord, Langbækvej 11, 6900 Skjern Der er en deltagerpris for voksne, mens børn under 18 år deltager gratis.