Oplæg til politikere: Parkeringstid kan ændres fra 30 til 60 minutter

SKJERN: Kommunen kan strække sig fra 30 minutter til en time og dermed ikke op til tre timers parkering langs Østergade og Bredgade, som 3802 borgere i Skjern har ønsket med en underskriftsindsamling.

Det er i hvert fald oplægget til teknik- og miljøudvalget, der i den kommende uge skal drøfte det borgerforslag, der som det første er kommet ind til kommunen. Og spørger man bychef Mette Christensen, der har været tovholder på underskriftsindsamlingen, så er en halv times ekstra parkering ikke noget, der rykker noget særligt.

- Det er ingen tvivl om, at det skal være minimum to timer. Du kan ikke nå at blive klippet, gå ud at spise eller være til møde i banken, hvis der bare er en times parkering, siger Mette Christensen.

Et af argumenterne for kortere parkeringstid i centrum er netop de handlende. Som administrationen skriver, så forbedrer det muligheden for løbende udskiftning af kunderne, så de, der har et kort ærinde i byen, nemmere kan finde en parkeringsplads.

Desuden henvises der til en opgørelse, der fastslår, at i umiddelbar nærhed af Østergade og Bredgade er der 470 parkeringspladser med enten tre-timers eller ubegrænset parkering.

- Vi er ikke bange for flowet i byen med længere parkeringstid. Før p-vagterne kom, var der også et godt flow i byen, forklarer Mette Christensen, der også henviser til, at der ligger en kæmpe opbakning fra befolkningen bag forslaget.

Nu vil hun drøfte sagen med bestyrelsen i Skjern Handelsforening, og hun understreger, at man gerne vil i dialog med politikerne.