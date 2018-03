Opklaret: Travl værktøjstyv tilstod

TARM: Håndværkere ved flere nybyggerier i Tarm har på det seneste oplevet at møde op på byggepladsen blot for at finde ud af, at deres værktøj var forsvundet. Stjålet i nattens løb.

Adresser fulgte med tilståelse

Udover at tilstå tyverierne har den 42-årige nemlig været så samarbejdsvillig, at han har oplyst præcist, hvor han har stjålet værktøjerne.

- Otte af tyverierne er meldt til politiet, men vi mangler faktisk at få anmeldelser fra to til tre af de steder, hvor han har været forbi, fortæller Bjarne Højgaard.

Politiet har haft ringet på enkelte af de uanmeldte indbrud for at spørge, om tyvens forklaring er sand. Her har tilbagemeldingen været, at man har haft besøg af en tyv, men at man har valgt ikke at melde det til politiet. Sagerne vil dog blive registreret nu.

Det stjålne værktøj bliver indtil videre opbevaret hos politiet, men vil blive leveret retur til de retmæssige ejere snarest muligt.

Den 42-årige værktøjstyv er efter afhøring blevet løsladt af politiet igen. Dog med forståelse om, at hvis der forsvinder mere værktøj, kan han se frem til at ruske tremmer som varetægtsfængslet. Under alle omstændigheder kan den 42-årige dog se frem til at få en dom for de tyverier, som han har tilstået.