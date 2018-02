Operationen mislykkedes: røntgenafdeling er fortsat lukket

Trods masser af politisk benarbejde afviser regionen at genåbne røntgenafdelingen i Tarm. Ærgerligt, siger regionsrådsmedlem, der dog har fået garanti for, at lukningen er midlertidig.

Derfor havde Marianne Karlsmose gerne set, at røntgenafdelingerne hjalp hinanden, indtil personaleudfordringerne er løst, og at patienter syd for Herning blev sendt til afdelingen i Tarm til almindelige røntgenundersøgelser for at aflaste afdelingen i Herning.

- Jeg er rigtig ærgerlig over, at den midlertidige lukning står ved magt. Når et området er presset på ressourcer, skal man selvfølgelig overveje nøje, hvordan man får mest ud af dem. Men jeg synes ikke, det er rimeligt, at Tarm alene skal betale prisen for personalemanglen andre steder, siger hun.

Tarm: Det lykkedes ikke for regionsrådsmedlem Marianne Karlsmose (KD), at overbevise sine kolleger i regionens forretningsudvalg om, at røntgenafdelingen i Tarm skal genåbnes.

Hospitalsenheden Vest besluttede først på året at lukke røntgenafdelingen i Tarm i tre en halv måned på grund af personalemangel. Det har siden vist sig, at det ikke er afdelingen i Tarm, men røntgenafdelingen i Herning, som både har ubesatte stillinger og flere medarbejdere på barsel. Det fik regionsrådsmedlemmerne Marianne Karlsmose (KD) og John G. Christensen (S) til at reagerer. Begge har bedt om flere oplysninger, som forklarer hvorfor personalemanglen i Herning skal gå ud over patienterne i Tarm-området. De har også bedt om en undersøgelse af alternative løsninger til den midlertidige lukning i Tarm. Administrationen fastholder at det af hensyn til akutte og alvorligt syge patienter er nødvendigt at opretholde kapaciteten i Herning. Og har senest konstateret, at de tre mindre afdelinger i Tarm, Lemvig og Ringkøbing godt kan holde åbent på skift, men at det vil gå ud over flere patienter og skabe forvirring både hos patienter og praktiserende læger, som skal henvise til røntgenundersøgelser. Tarms røntgenafdeling har været lukket siden den 5. februar.

Optimistisk om fremtiden

Kristendemokraten er ked af flertallets beslutning om at fastholde lukningen af afdelingen i Tarm, og så er hun bekymret for de små enheder i sundhedsvæsnet.

- Helt principielt er det svært at være den lille, når tilbuddene er så centraliserede, som de er. Der vil altid være tunge økonomiske argumenter for at fastholde den store afdeling. Derfor er der brug for, at vi tager kampen, så nærheden til et sundhedstilbud også får vægt fremover. For det skaber en lokal utryghed, mener Marianne Karlsmose.

Sagen om røntgenafdelingen blev kickstartet i begyndelsen af januar af en uskyldigt udseende orientering om at afdelingen i Tarm skulle lukkes ned i tre en halv måned på grund af barsel og ubesatte stillinger.

Det viste sig siden, at det var afdelingen i Herning, der var udfordret. Derefter dukkede der nye argumenter op; nemlig de mest syge ville opleve ventetid på avancerede røntgenundersøgelser i Herning, hvis man droslede ned her. Senest peget et helt nyt notat fra regionen på, at det vil skabe forvirring hos patienter og læger, hvis de mindre afdelinger i Lemvig, Ringkøbing og Tarm skiftes til at holde åbent, indtil personalesituationen i Herning er på plads.

Marianne Karlsmose er dog meget tilfreds med, at hun har fået garanti for, at lukningen i Tarm er midlertidig, og at der er udsigt til, at de små røntgenafdelinger får nyt og opdateret røntgenudstyr.

- Det er med til at understrege, at de små afdelinger har en fremtid, siger kristendemokraten.