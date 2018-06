Opdatering: 12-årige Louise er hjemme igen

Opdatering 9.36: Louise er igen hjemme hos sin mor i Skjern.

Skjern: Midt- og Vestjyllands Politi har siden fredag aften efterlyst 12-årige Louise Johansen fra Skjern. Pigen blev sidst set ved Amagerskolen omkring klokken 8 om morgenen og i løbet af dagen og aftenen var flere frivillige fra lokalområdet ude og lede efter hende.

Politiet har modtaget flere henvendelser om, at Louise er blevet set i Herning og i et tog mod København. Endnu har henvendelserne ikke ført til noget konkret og lørdag morgen har politiet derfor ikke noget nyt at berette.

Louises far har på Facebook meddelt, at han fra klokken 9 vil begynde at lede i Herning, hvor flere mener at have set hende. Eftersøgningen begynder ved 7-Eleven ved banegården.