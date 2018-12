Opdateret: To biler bragede sammen i Skjern

Skjern: Ved 16-tiden skete et færdselsuheld på Østergade i Skjern, og uheldet involverede tre biler.

Vagthavende ved politiet, Ole Vanghøj, fortæller, at en kvindelig bilist måtte bremse hårdt op for at undgå en forankørende bil.

- Den kvindelige bilist trak over i den modsatte kørebane, hvor hun stødte ind i en anden bil, siger Ole Vanghøj.

Vagthavende fortæller videre, at der omkring klokken 17.30 var ryddet op efter uheldet, efter der blev flyttet biler, som ikke ved egen kraft kunne komme væk fra kørebanen.

Ole Vanghøj bekræfter, at der i forbindelse med uheldet var ambulancer til stede, men i skrivende stund kan den vagthavende ikke oplyse, om involverede er kørt på sygehuset til nærmere undersøgelser på sygehuset.