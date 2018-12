Opdateret: Erhvervsminister giver lov til at opføre testmøller i Velling Mærsk

Rasmus Jarlov (K) lægger vægt på, at vindmølleindustrien har brug for møllerne for at kunne udvikle sig, og at møllerne bakkes op af byrådet. Biskop håber, at skønhed i landskabet fremover vægtes højere.

Velling: Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har netop meddelt sin beslutning i striden om testvindmøllerne i Velling Mærsk.

- Jeg giver lov til at opføre de to vindmøller, siger Rasmus Jarlov. Sagen om de to testvindmøller er endt på erhvervsministerens bord, fordi Ribe Stift har nedlagt veto mod vindmøllerne, som ifølge stiftet vil ødelægge de landskabelige værdier omkring kirkerne i Velling og Gammel Sogn.

Flere forsøg på at finde en løsning, der gav plads til både møller og kirketårne, har været forgæves.

Derfor er det blevet op til ministeren at afgøre, om han vil tage kirkens veto til efterretning, eller om han mener, at de erhvervsmæssige interesser vejer tungest.

Mandag var han på besøg for at bese forholdene i Velling Mærsk.

- Jeg synes ikke, det har været nogen nem beslutning. Jeg har stor forståelse for kirkens synspunkter om, at der skal tages hensyn til æstetikken i landskabet. Jeg synes ikke, vindmøller pynter i et landskab, men jeg lægger vægt på, at det er nødvendigt at opføre testvindmøller på land, fordi det skal være nemt at komme til dem, når man skal lave forsøg. Det er også nødvendigt, at vi har en vindmølleindustri, der har mulighed for at opstille vindmøller, så industrien kan udvikle sig, forklarer Rasmus Jarlov.

Han lægger også vægt på, at testvindmøllerne bakkes op af byrådet.

- Endelig lægger jeg vægt på, at vindmøllerne skal opføres i flere kilometers afstand fra kirken, og det vil derfor have ret vidtgående konsekvenser, hvis kirken skulle have vetoret i sådanne sager, siger erhvervsministeren.