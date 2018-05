Opbakningen gjorde spillerne ydmyge

Det gav et sug i maven på alle i bussen, da de så, hvor mange mennesker, der ved midnat stod parate til at hylde de nykårede danske mestre både i og udenfor Skjern Bank Arena.

Skjern: Magiske sekunder.

Det var, hvad Carsten Thygesen og Thomas Klitgaard kaldte de sekunder, hvor det blev en realitet, at Skjern Håndbold blev danske mestre.

De to sad bag Skjerns udskiftningsbænk og kunne næsten ikke være i sig selv af spænding.

- Da Kasper Søndergaard sendte bolden på overliggeren, ville Carsten Thygesen fyre ham. Jeg manede til besindighed, for Kasper skulle skyde i den situation, fortalte Thomas Klitgaard.

Under den sidste time-out snakkede de om, at Skjern sikkert ville få bolden igen i tide til at nå endnu et angreb, hvis BSV udlignede, og at de slet ikke kunne overskue det, hvis det endte uafgjort, så der skulle spilles en tredje finalekamp. Efter den time-out så Carsten Thygesen ikke ind på banen længere. Det gjorde Bjarte Myrhol i øvrigt heller ikke. Han sad i omklædningsrummet det sidste kvarter efter sit røde kort.

- Jeg holdt øje med spillet, og da Emil Nielsen reddede, og Kasper fik bolden på fløjen, så sagde jeg til Carsten, at vi var danske mestre, fortsatte Thomas Klitgaard.

- Tog han den? Reddede Emil? Jeg kunne ikke fatte det. Det tog lidt tid, inden det gik op for mig, at vi var færdige. At vi var mestre. Magiske sekunder, fortalte Carsten Thygesen.

Selv et godt stykke tid efter triumfen havde han svært ved at hitte rede i tanker og følelser.

- Det vil tage noget tid, inden alt det her bundfælder sig. Nu er jeg både rørt og lettet. Jeg synes virkelig, det var vores tur efter så mange tabte finaler. Mange har kæmpet hårdt i mange år for at prøve det her igen. Der er så mange, der er en del af det her projekt, der har del i den her titel, at det er uvirkeligt. Opbakningen er så stor så stor alle vegne. Nu skal vi nyde det. Vi skal nyde det, ind til vi skal spille Supercup den 26. august, sagde Carsten Thygesen.

Det med opbakningen blev understreget af de mange fans, der var i Silkeborg og endnu mere af de mange fans, der stod parate til at hylde truppen ved hjemkomsten til Skjern.

- I bussen kunne jeg virkelig mærke på spillerne, at det gav et sug i maven at se den opbakning. Det var jo midnat, og folk skulle hjem på arbejde onsdag. Det var så autentisk. Man kan bestille politieskorte, men den her opbakning kan man ikke bestille. Det bekræftede for alle, hvor stort et fælles projekt Skjern Håndbold er, sagde Carsten Thygesen.

Guldet blev fejret tirsdag aften og den ganske nat. Og mon ikke morgenstund havde guld i mund, som Kristian Gjessing udtrykte det i en besked til alle sine holdkammerater dagen efter, Skjern vandt guld første gang.

- Klokken 17 fejrer vi det officielt. Spillerne skal hyldes igen, borgmesteren vil holde tale, fra hovedsponsor Skjern Bank vil der blive holdt tale, vi siger farvel til de fire spillere, der rejser, der er musik udenfor, der er flag i byen, og der vil blive sendt balloner op. Det bliver sådan en omgang uformel hyldest og tak for denne sæson, og alle er velkomne, sagde Helle Gidsel fra Skjern Håndbold.

Vi ses.