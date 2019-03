Opbakningen bliver større og større: 1000 små slag for 'Stationen' i Tarm

Tarm: Rom blev ikke bygget på en dag. Men Rom blev bygget. Og du kan tage toget fra Tarm og køre sydpå til den skønne stad.

Går du ind i den gamle station, inden du tager toget, vil det dog være en rigtig god ide at tage støvtæt tøj på.

Der arbejdes nemlig på højtryk for at gøre den flotte bygning klar til at tage endnu en tørn for menneskene i Tarm og Omegn.

Og når man kigger ind i øjnene på de godt støvede ansigter på de frivillige en arbejdslørdag på Stationsvej i Tarm, så ved man, at "Stationen" også bliver flot igen.

- Vi er gået lidt væk fra FDB Furniture Station, fordi FDB og Realdania har sagt nej til at støtte den specifikke ide. I daglig tale vil stedet nok også "bare" blive kendt som "Stationen" præcist som Spillestedet Generator er "Generator" siger Mette Preddey, der er en af de frivillige i arbejdsgruppen fra Tarm Udviklingsforum, der har købt den gamle stationsbygning med tilhørende lade, der havde fået lov til at stå og forfalde i alt for lang tid.

- Det er tredje lørdag vi er i sving. Vi var seks den første gang, 11-12 stykker anden gang, og i dag er der 20-25 stykker med børn, så opbakningen bliver bare større og større. Folk i Tarm har lige skullet vænne sig til, at der skal kæmpes, og at vi selv skal på banen, siger Mette Preddey.

Der er én sætning, der går igen, når man taler med de frivillige. Nemlig "Det er synd, at de flotte bygninger bare skal stå og forfalde."

Det er også det første Finn Kristensen, der til daglig arbejder som reparatør på en maskinfabrik, siger, og så tilføjer han.

- Der er masser at lave, men det er også sjovt at være så mange sammen om opgaven, og til sommer, når det bliver varmere, bliver det nemmere at få flere til at møde op, siger Finn Kristensen.

To, af dem, der svinger værktøjet og er med til at slå de 1000 slag for "Stationen" denne lørdag, er naboerne Oskar Osmundsen og Nicolai Tværvang.

- Det er et rigtig godt initiativ og en meget flot bygning. Når vi så tilmed kan fremvise noget som FDB-møbler, som vi selv har været med til at fremstille her i byen, så synes jeg, at det er værd at bruge nogle timer på, siger Oskar Osmundsen.

- Ja, og så er det fint, at hjælpen kan klares med tre timer en lørdag i ny og næ. Så er det rigtigt fint, siger Nicolai Tværvang.

Hvis du har lyst til at give en hånd med, så se mere her furniturestation.dk/blog/.