Opbakning til trafikplan ved Søndervig, men der skal mere til

Iver Enevoldsen (V) efterlyser en helhedsplan for trafikken mellem Ringkøbing og Hvide Sande. Det er ikke nok at trække en ekstra rundkørsel ned fra hylden, mener han.

Ringkøbing-Skjern: Det er slet ikke nok at bygge en omfartsvej ved Søndervig og et par rundkørsler, hvis de trafikale udfordringer mellem Ringkøbing og Søndervig skal løses.

Det mener Iver Enevoldsen (V), der på byrådsmødet tirsdag efterlyste en langsigtet plan for hele strækningen i stedet for kun at tage sig af trængselsproblemerne på Søndervig Landevej.

Dermed bakker han op om den socialdemokratiske viceborgmester Søren Elbæks asfalt-opråb i Dagbladet forleden.

Her opfordrede Elbæk sine kolleger til at tænke langt større, hvis de trafikale udfordringer på strækningen skal løses.

Iver Enevoldsen er sådan set godt tilfreds med den trafikplan, som nu bliver sat i gang, men ligesom Søren Elbæk mener han, at den mangler noget.

- Der er rigtig gode perspektiver for omfartsvejen ved Søndervig, som er vigtig for den tunge trafik til Hvide Sande Havn, sagde Enevoldsen.

Men han undrede sig samtidig over, at der udover en rundkørsel til Søndervig Feriepark pludselig også dukkede en rundkørsel ved Kloster op som supplement til trafikplanen.

- Det virker som om, man trækker en sag ned fra hylden. Men hvorfor ikke se på helheden frem for et enkelt element. Jeg synes, det er vigtigt at se på den Cowi-rapport, som er lavet for nogle år siden. Den peger på, at der er brug for overhalingsbaner på strækningen, sagde han.

Teknik- og miljøudvalgsformand John G. Christensen (S) forsvarede dog sin plan.

- Vi kan ikke gennemføre det hele i et hug, konstaterede han.

Og fik opbakning fra borgmester Hans Østergaard (V).

- Vi er nødt til at tage det i bidder, sagde han.

Et enigt byråd bakker op om trafikplanen og frigiver nu 600.000 kroner til at få lavet detaljeplaner og udarbejdelse af budget for ændringerne ved Søndervig med omfartsvej, rundkørsel ved den kommende feriepark og ensretning af Lodbergsvej.

Samtidig skal det undersøges, om det kan lade sig gøre at få en rundkørsel ved Kloster med i planen.