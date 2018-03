Opbakning til ny Rema 1000: Godt for handelslivet

Skjern Handelsforening og flere borgere i byen ser positivt på, at der er givet grønt lys til at bygge en Rema 1000 ved Ringvejen.

Skjern: I Skjern kæmper de for at have en aktiv by. Derfor blev onsdagens nyhed om, at der er alligevel kommer en Rema 1000 til byen, modtaget med stor glæde i Skjern Handelsforening.

Formand Majbritt Vestergaard fremhæver den positive effekt, en Rema 1000 kan have på handelslivet:

- Det gør, at vi kan tilbyde flere muligheder til borgerne. For os handler det om at have en aktiv by, så det er kun positivt med en Rema 1000, siger hun.

Den norske discountkæde har de seneste år bygget mange nye butikker i Danmark. I Skjern bliver den placeret ved Ringvejen, men Majbritt Vestergaard er overbevist om, at den alligevel kan lokke folk til bymidten:

- Vi vil ikke miste kunder, og Rema 1000 bliver et stort trækplaster. Det kan betyde, at vi også får borgere fra de omkringliggende byer til at handle i Skjern, siger hun og tilføjer om butikkens placering:

- Det er ikke den første butik væk fra bymidten. Vi tror derfor på, at når folk alligevel er ude og handle, så kører de også til midtbyen og ser på andre varer. Så på den måde gør placeringen ikke det store, siger hun.