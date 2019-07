Op på planlægnings-hesten: Ryttere vil tages med på råd, når nye naturruter planlægges

Ridespor RKSK skuffet over, at foreningen ikke blev taget med på råd, da de nye mountainbike- og gåruter i Snogdal Plantage blev planlagt.

I et læserbrev i Dagbladet fastslår formand Kim Clausen, at man i foreningen er "forundrede og en anelse skuffede" over, at Ringkøbing-Skjern Kommune ikke også tænker ridesporten ind i planlægningen af et nyt stisystem som det i Snogdal Plantage.

Ridespor RKSK, en forening der arbejder for at få flere afmærkede rideruter i kommunen, er da også skuffet over, at der ikke er afsat plads til hestefolket i Snogdal Plantage.

SPJALD: Et sted mellem 150 og 200 glade vestjyder mødtes søndag i Snogdal Plantage tre kilometer nord for Spjald for at indvie de tre nye naturstier i plantagen. De gik, de løb, de cyklede. Men én kategori af naturmennesker manglede - ryttere.

Rytterne vil gerne have flere ridespor i Naturens Rige; men det kniber med at finde plads til dem, synes de.

Ikke lange nok ruter

Der er et par hovedgrunde til, at der ikke er oprettet ridestier i Snogdal Plantage, siger skovfoged Poul Gregersen, der har stået for arbejdet med at anlægge stierne i plantagen.

- For det første er det simpelthen for korte ruter for rytterne. Hvis de skal have hesten ind i en trailer og køre ét eller andet sted hen, så skal ruten have en vis længde; nogle få kilometer som i Snogdal Plantage er for lidt.

- For det andet er stierne i Snogdal ikke befæstede; det er kun jordstier, der er tromlede, og hestehove ville hurtigt rive dem op. At placere en sti til heste ved siden af cykle- og gåstien dur heller ikke. Ryttere vil gerne ride ved siden af hinanden, og så skulle ridestien være et par meter bred. Det ville der ikke være plads til i en skov på bare 60 hektar, siger Poul Gregersen.

Han peger på stierne i Momhøje som et eksempel.

- Her har vi stier til heste, men der er ingen, der bruger dem; de er for korte, siger han.

I stedet anbefaler han ryttere at vælge eksempelvis Hoverdal, der er på 1600 hektar, eller Skjern Å-dalen. Her må ryttere gerne ride, og stierne har en længde, der gør dem interessante for rytterne.