Op ad bakke for Rækker Mølle: Eliteklubber har udsigt til mindre kommunal støtte

Ringkøbing-Skjerns bedste håndboldhold og fodboldhold går på sommerferie med forventningen om, at de knap to millioner, de tilsammen har modtaget i kommunalt sponsorat, skrumper ind.

Ringkøbing-Skjern: Det bliver op ad bakke for Rækker Mølle Håndbold at få del i den kommunale elitestøtte.

Det fastslår borgmester Hans Østergaard (V), efter at klubben ekstraordinært har søgt om tilskud på 150.000 kroner til blandt andet at dække udgifterne til transport af klubbens to 2. divisionshold.

- Jeg har fuld forståelse for ønskerne fra Rækker Mølle og er ikke i tvivl om, at deres argumenter er gode. Der er ikke truffet en endelig beslutning endnu, men det bliver svært. Ikke mindst set i lyset af, at vi lige nu drøfter en nedsættelse af taksten, siger han.

Ringkøbing-Skjern Kommune har de senere år været rundhåndede overfor kommunens topklubber, der tilsammen modtager næsten to millioner kroner - halvdelen går til Skjern Håndbold.

Da kommunen står overfor en sparerunde på 300 millioner kroner over de kommende fire år, er de nuværende modtagere af den kommunale støtte netop stillet i udsigt, at taksterne bliver sat ned.

Det vil formentlig særligt kunne mærkes hos Ringkøbing Håndbold, som er rykket ned og derfor bliver berettiget til en del færre penge ifølge de nuværende retningslinjer.

Ifølge Hans Østergaard er der en god grund til skære i elitestøtten.

- Med baggrund i den aktuelle økonomiske situation kan vi ikke forsvare at skære i bredden og fastholde støtten til eliten. Derfor er der brug for en ny aftale, siger han.

Taksterne for næste sæsons elitestøtte fra Ringkøbing-Skjern Kommune skal endeligt vedtages af erhvervs- og vækstudvalget, som holder sit næste møde 24. juni.