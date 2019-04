Oliver på 12 og Jazmin på 11 rydder op efter de voksne: Samler skrald i naturen

Oliver og Jazmin har sammen med storebror Lucas det sidste halve år samlet skrald. Her ses fangsten fra to dage. Foto: Jørgen Kirk

To søskende i Tarm samler kilovis af skrald hver uge. Nu vil de have resten af byen til at være med.

TARM: Bevæbnet med en sæk, et par handsker og en gribetang drager børnene i kamp. De er på naturens side, og fjenden er alt det skrald, de voksne smider. Da Dagbladet torsdag besøgte Familien Sørensen i Tarm, kunne Oliver på 12 år og Jazmin på 11 vise, hvad de og storebror 13-årige Lucas havde samlet ind på de to seneste gåture. 12,5 kilo skrald blev det til. Og da Dagbladet var taget afsted, lykkedes det familien at samle 14 kilo på bare én gåtur.

Så lang tid bruger naturen på at nedbryde skrald Tyggegummi, tomme øldåser eller cigaretskodder. Det er de færreste grøfter eller fortove, der kan sige sig helt fri for skrald, og noget af skraldet har naturen mere end svært ved at fordøje. Så lang tid bruger naturen på at nedbryde dit skrald:Flasker og glas: op til en million år.



Aluminumsdåser og plastikflasker: op til 500 år.



Metalkapsler: op til 100 år



Tyggegummi: op til fem år.



Cigaretfilt: mellem et og fem år.

Foto: Jørgen kirk Jazmin og Oliver flyttede sammen med storebror Lucas samt mor og far ind i et villakvarter med et kommunalt læbælte lige i baghaven. Men da spejderbørnene ville til at bygge huler, fandt de skrald, der skulle ryddes op. Siden har Familien Sørensen været rundt i området for at gøre vejkanter, enge og træbælter fri for skrald. Foto: Jørgen Kirk

Lidt noget svineri Det sidste halve år har børnene gået en eller flere ture om ugen nær hjemmet på villavejen Spangberg, på engen eller i det kommunale træbælte, der ligger lige neden for familiens have. I både have og træbælte blev børnene nødt til at rydde op for skrald, da de sammen med mor Ann Sørensen og far Kenneth Sørensen flyttede ind i november. For skraldet gjorde det svært for børnene at finde plads til et godt sted at bygge huler. Nu er huleområderne klar, men det har ikke fået børnene til at stoppe med at finde skrald i naturens gemmer. Ann og Kenneth Sørensen følger med for at hjælpe med at bære. - Jeg gik med en af sækkene onsdag. Den vejede 6,5 kilo, og jeg kunne godt mærke det, da jeg kom hjem. Jeg var træt i ryggen, siger Ann Sørensen. På turene går familien og hyggesnakker. Sammen går de og undrer sig over, hvad 10 vådservietter eller et par sokker laver i vejkanten. - Nogle gange går vi lidt og snakker om, at folk er nogle svin, fortæller børnenes mor med et grin.

Foto: Jørgen kirk Selvom børnene har ryddet det stykke af læbæltet, som de leger i, dukker dumper der hele tiden nyt skrald ind. Her har Jazmin Sørensen fanget et stykke plastik. Foto:Jørgen Kirk

En død rotte på flaske Skraldesækkene tæller normalt alt det, der kan komme i munden. Et kig i skraldesækkene afslører skodder og pakker fra cigaretter, plastikemballage til en Kinder Mælkesnitte, salamisticks fra Gøl og en mundspray. Så var der også de mere sjældne; rester fra et knallertbatteri og en velholdt bilfælg. Hvis man tror, det er det mest spøjse, familien har fundet ved de lokale veje, kan man dog godt tro om. Senest fandt Oliver en rødvinsflaske. Der var vand i, og pludselig så Oliver noget pels. Pelsen viste sig at være en død rotte. - Det var ikke så lækkert, siger Oliver. Lugten var så slem, at familien måtte opgive at tage flasken med hjem. Generelt er det ikke al skrald, der bare lige er sådan at få fat i. Nogle gange skal man have godt fat med hænderne, så naturen undgår at skulle bruge op til 500 år på at nedbryde plastikken. - Tynde plastikposer kan en tang ikke få fat i, og tager vi så fat med hænderne, siger Jazmin. Andre gange bliver søskendeflokken nødt til at give fortabt. Og så må naturen bruge op til en million år på at nedbryde vinflasken med rotten i.

Foto: Jørgen kirk Ann Sørensen sorterer familiens eget affald, inden skraldet bliver kørt på genbrugspladsen. Men hvad der skal ske med det assorterede skrald fra vejkanten, ved hun ikke endnu, så nu har hun kontaktet kommunen. Foto: Jørgen Kirk

Har oprettet bygruppe For at undgå, at naturen kommer på overarbejde, og for at passe på de mennesker og dyr, som har gavn af naturen, har Familien Sørensen i denne uge oprettet et Facebook-fællesskab for Tarms skraldesamlere. Familien håber, at gruppemedlemmerne kan arrangere en månedlig dag, så man samlet kan finkæmme steder, hvor det er svært at nå i bund, når man kun er en familie på fem. Det kunne være ved Ringvejen, i et stort villakvarter eller i byens industriområde. Samtidig kan fællesture være med til at sprede budskabet om ikke at sprede skrald. - Ved en fællestur vil der nok altid vil være førstegangssamlere, og så vil de også få øjnene op for, hvor meget skrald man kan nå at samle på en time. De vil dermed også begynde at tænke over, at det er en god idé at lade være at smide et cigaretskod, slikpapir og så videre, siger Ann Sørensen.

Foto: Jørgen kirk Ringkøbing-Skjern Kommune vil have os alle til at sortere vores affald, og hos Familien Sørensen er de allerede i gang. Her i skraldespanden er der kun madaffald, og der er heller ikke plads til andet. Foto: Jørgen Kirk

Hvor skal skraldet hen? Ann Sørensen indrømmer, at de også i familien selv tidligere har røget og har smidt skodder. - Jeg er blevet klogere med tiden, og det skræmmer også lidt, hvor meget skrald vi egentlig har været ude at se, siger hun. Nu ønsker hun, at andre også vil holde op. Indtil Tarm bliver fri for skrald, skal hun have styr på et centralt element: Hvor det indsamlede skrald kan afleveres. I garagen sorterer familien deres eget affald; en beholder til hårdt plast, en til aviser og reklamer, en til pap, en beholder til blødt plastik såsom emballagen rundt om tomater eller slikpapir og så videre. Men når man samler ind fra naturen, bliver det alligevel for besværligt at skulle gå rundt med mange forskellige poser. Så når skraldet er samlet ind, er det ikke sorteret. Og så kan det i udgangspunktet ikke komme på genbrugspladsen. Ann Sørensen har derfor taget kontakt til kommunen for at høre, hvad hun og familien skal gøre med skraldet, for hun synes trods alt, at det ikke er rimeligt, hvis de skal stå at sortere det skrald, andre har efterladt i naturen. - Jeg synes bare ikke, vi kan kræve, at børnene skal til at sortere, når de har været ude at gå i halvanden eller to timer, siger hun.