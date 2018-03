Ole Nørgaards største triumf som klubtræner

Veszprem: For trænerduoen Ole Nørgaard og Henrik Kronborg var den samlede sejr over Veszprem et nærmest uhørt mesterstykke. Taktisk var de Veszprems træner Vranjes overlegen.

Ole Nørgaard var da også både stolt og lykkelig. Men om det var hans største triumf til dato, var han ikke helt sikker på.

- Som ungdomslandstræner har jeg været med til at vinde både VM og EM. Men det her er uden tvivl det største, jeg har været med til at præstere som klubtræner. At slå Veszprem over to kampe er jo ikke noget, man bare lige gør. På forhånd var jeg inde på, at vi måske ikke ville kunne gøre det bare én ud af ti gange. Men omvendt troede vi, at hvis vi kunne ramme dagen på hjemmebane, så ville vi få tro på, det kunne lade sig gøre. Og vi ramte dagen i Skjern. Plus syv var jo vildt, men vi kunne gå på vandet. Samtidig var vi bevidste om, at syv måls forspring kunne være ingenting i Ungarn. Men det tillod os at turde tro på tingene i returkampen, og det er en vigtig del af det hele, fortalte Ole Nørgaard efter kampen.

Derpå gav han sig til at rose sine spillere.

- Det er der al mulig grund til. Vi gik jo aldrig i panik. Flere gange var vi bagud med fire mål, men vi slog tilbage hver gang. Vi har så kloge og så cool nogle spillere, og de er hele tiden meget bevidste om, hvad der skal til. At de så kunne levere varen for anden gang mod Veszprem, det gør bare det hele endnu mere imponerende. Det var jo først, da det hele var afgjort, at vi lukkede rigeligt med mål ind. Men på det tidspunkt var vi bare glade, for da vidste vi, at vi havde leveret en sensation i dansk klubhåndbold. Det her er fantastisk at være en del af, sagde Ole Nørgaard.

Næste modstander er Nantes.

- Inden det her troede jeg, at Veszprem var et stærkere hold. Det er de så ikke. Nantes er et klassemandskab, og vi skal igen lave små mirakler, hvis vi skal have en chance over to kampe. Men vi vil gå efter det. Helt sikkert, sagde Ole Nørgaard.