Oktoberfest i Rækker Mølle med overraskelse

Rækker Mølle: Planerne for årets Oktoberfest i Rækker Mølle Hallen lørdag 6. oktober er ved at være på plads.

Festen indledes med en buffet, der bliver leveret af Restaurant Stauning Havn, og baren vil være fyldt med diverse drinks samt en virkelig god oktober-øl fra Rækker Mølle Bryghus.

Undervejs under festen er der mulighed for at vinde et rejsegavekort til Primo Tours på kr. 10.000 i lotteriet, og der er selvfølgelig ingen Oktoberfest, uden der skal findes en Saw-mester.

DJ Bosse sætter også i år gang i festen, og Basemen vil sørge for at dansegulvet er fyldt.

Oktober-festen i Rækker Mølle kan i år fejre 10 års jubilæum.

Derfor er der sørget for en lille overraskelse i form af en musikalsk live-optræden fra udlandet - så er man til slagerhits som "Sweet Carolina, Hey Baby og Ein Stern", kan man godt begynde at glæde sig. Der er allerede godt gang i billetsalget, så har man ikke fået købt billet endnu, skal man skynde sig at gøre det. Det kan ske via hjemmesiden rkmoktoberfest.dk.