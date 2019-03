Oktoberfest gik over gevind for ung mand: Kilede varevogn fast mellem husmur og anden bil

På grund af de uheldige beslutninger var han for nyligt en tur omkring retten i Herning, hvor han var tiltalt for tyveri af en bil samt for at stjæle en GPS, en taske og et Mastercard.

Med milde øjne

Da politiet anholdt den unge mand straks efter, fandt man en GPS, som var stjålet fra en bil på Åglimten, og en hvid taske, der var forsvundet fra en ulåst bil på Lærkevænget. På sig havde drengen desuden et MasterCard, som ikke tilhørte ham.

I retten tilstod den 18-årige, at han havde forsøgt at tage varebilen, ligesom han havde taget GPS'en. Men han afviste at være skyldig i at stjæle et MasterCard og den hvide taske, som var tom, da politiet fandt den hos ham. Han havde været sammen med en anden person, som det ikke er lykkes for politiet at finde.

Retten fandt ham dog skyldig i det meste med undtagelse af tyveriet af den hvide taske. Da sagen er halvandet år gammel og enkeltstående, og han blot var 17 år på gerningstidspunktet, valgte retten at se med milde øjne på sagen.

I øvrigt har drengen aldrig haft problemer med alkohol eller stoffer og er desuden godt i gang med en uddannelse, og retten valgte at give ham en mild dom. Den lyder på 20 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste.