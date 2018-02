Og vinderen blev.... and nummer 150

Rækker Mølle: Lørdagens andeløb i Rækker Mølle blev en yderst tæt og nervepirrende affære.

Efter en kilometers svømning ad Ganer Å havde and nummer 150 og 128 lagt sig klart i spidsen med det store felt på 298 andre ænder bag sig. I Ganer Ås strøm skød ænderne en pæn fart, så publikum måtte sætte det lange ben foran for at holde trit.

Da målstregen blev nået, var and nummer 150 en halv meter foran nummer 128, så den Rækker Mølle-borger, som havde sponseret vinderanden med 100 kroner, kan glæde sig til præmien som er et gavekort på 2.000 kroner til Restaurant Stauning Havn. Også sponsorerne for ænderne på anden og tredjepladsen får pæne præmier i form af jagttøj.

Andeløjerne i Rækker Mølle var sat i scene af Mette Aggerholm, der er en af flere pengeynglere, som skal skaffe penge i kassen til udvikling af firkløversognene.

Arrangementet var et led i optakten til revyfesten 2018 den 10. marts, hvor de tre ande-vindere vil få overrakt deres præmie. Hvem de er, er en hemmelighed, som holdes på ganske få hænder, fortalte Mette Aggerholm.