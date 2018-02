Ørnens Dag i Skjern Enge

Skjern: Vinterens bestand af ørne i Danmark er netop optalt med et resultat på knapt 400 havørne og 11 kongeørne. Trods det dårlige vejr blev der i Vestjylland set 11-12 havørne.

Søndag 25. februar kl. 10-14 står DOF Vestjyllands ornitologer klar med teleskoperne i Skjern Enges store fugletårn ved vejen mellem Lønborg og Skjern i håb om, at ørnene er samarbejdsvillige og lader sig se. Så længe lager haves, er der ørnebadge og bolsjer til børnene. De har også mulighed for at farvelægge en tegning af havørn.Selv om havørnen kan være svær at få at se, så gør det stigende antal ørne, at flere og flere får held til at opleve havørnene forholdsvis tæt på i de områder, hvor de holder til og færdes dagligt.

I nærheden af Skjern Enge har der i flere år ynglet et par, som i fjor fik to unger på vingerne. I efteråret blev der set helt op til fem havørne ved Hestholmsøen og i Vesterenge.

Ørnens Dag er et landsdækkende og årligt tilbagevendende begivenhed.

