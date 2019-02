Skjern: Søndag den 24. februar markerer Dansk Ornitologisk Forening en af de desværre alt for få succes i den danske fuglefauna - nemlig ørnen.

På Ørnens Dag tilbyder den lokale afdeling DOF Vestjylland muligheden for alle til at se vores største rovfugl i fri dressur. Det store fugletårn i Skjern Enge er bemandet af DOF Vestjyllands ornitologer i tidsrummet kl. 10-13 - og med en netop overstået optælling, der viser, at der er godt 300 havørne i landet i øjeblikket, så skulle der være rigtig gode chancer for at se den imponerende fugl over Hestholm Sø eller Vesterengen.

Tilnavnet "flyvende dør" lyder måske mærkeligt, men med et vingefang på den gode side af to meter og en meget firkantet vingeprofil, så ligner havørnen i flugt faktisk en "flyvende dør".

- Kom og hjælp os med at få øje på havørnen og oplev den store fugl. Vi står klar med teleskoperne i Skjern Enges store fugletårn ved vejen mellem Lønborg og Skjern. Nogen garanti kan der jo ikke gives. Så længe lager haves, er der ørnebadges til børnene, fortæller Marianne Linnemann i en pressemeddelelse fra DOF Vestjylland.