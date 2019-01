Økonomiske problemer lukker beskyttet værksted

Trængt økonomi får politikere til at lukke pengekassen for Skjern Industri-Service.

Skjern: Det kommunale værksted Industri-Service bliver tvunget til at lukke. Det beskyttede værksted beskæftiger 22 førtidspensionister og 3 fuldtidsansatte, men når juni bliver til juli, er det slut.

Økonomien hænger ikke længere sammen på værkstedet, som producerer rundt regnet 5000 køjesenge, der primært eksporteres.

- Konkurrencen er stor, og vi kan ikke få økonomien til at hænge sammen på længere sigt, siger fagchefen for Handicap og psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune, Helle Mikkelsen.

Forvaltningen kunne i en analyse af hele kommunens beskyttede beskæftigelse konstatere, at økonomien i Skjern Industri-Service, der hører under Å-Center Syd, var dårligere end hos de andre tilbud, og at de økonomiske udsigter fremover ville være underskud i millionklassen. Derfor var et af forvaltningens forslag at lukke Skjern Industri-Service.

Den idé har Social- og Sundhedsudvalget tilsluttet sig. Beslutningen blev taget på baggrund af et lukket dagsordenpunkt i november og igen 19. december. Det bekræfter fagchef Helle Mikkelsen.

De økonomiske problemer skyldes flere faktorer, forklarer hun: Indkøbsprisen på træ stiger. Når man samtidig skal sælge på et internationalt marked mod private virksomheder, bliver Skjern Industri-Service presset af, at udenlandske virksomheder kan tilbyde lavere løn og derfor holde omkostningerne nede. I udlandet kan de også i højere grad automatisere produktionen.

Og selvom man også bruger maskiner i Skjern Industri-Service, kan man ikke på samme måde automatisere hele produktionen. For så bliver produktionen så kompleks, at den ikke nødvendigvis egner sig til beskyttet beskæftigelse.

Derfor udfases produktionen af senge fra 31. marts, så produktionen på Svinget 5 endeligt ophører ved udgangen af juni.