Øko-kvægbrugere håber på lunt vejr i april

RINGKØBING-SKJERN: Store økodag nærmer sig på raske klove; den 14. april slippes det økologiske kvæg på græs.

Køerne ejere krydser fingre for, at der er masser af mad til dyrene. Efter den nærmest historiske tørke sidste år er mange økolandmænd nemlig ved at være i bund med grovfoderet.

- Det er meget forskellig fra landmand til landmand. Nogle havde vand nok, og mangler ikke ensilage, andre har meget lidt tilbage, siger Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening, og selv økologisk kvægbonde.

- Vi, der har jord ned til Skjern Å, har for eksempel haft vand nok, mens landmænd andre steder blev hårdt ramt, fastslår han.

Problemet var, at græsset stort set ikke voksede i juni og juli. Selv om landmændene havde adgang til kunstig vanding, hjalp det ikke meget, for på grund af sol og tørke gik græsset i dvale, og begyndte først at vokse igen i august, da vi vendte tilbage til mere normale danske sommertilstande.

- Markerne så måske grønne ud, men græsset voksede ikke, siger Søren Christensen.