Øko-grisen og dens venner sætter sig på mere og mere landbrugsjord

Det økologiske landbrugsareal fortsætter med at vokse i Danmark, hvor især Vestjylland er godt med. Det viser dugfriske tal fra Landbrugsstyrelsen.

Ringkøbing-Skjern: Det økologiske areal i Danmark fortsætter sin kraftige vækst og har faktisk aldrig været større. Det viser Landbrugsstyrelsens dugfriske statistik over økologiske jordbrugsbedrifter for 2017. Af statistikken fremgår det, at det økologiske areal fra 2016 til 2017 steg med 28.365 hektar, hvilket svarer til størrelsen på Langeland. Dermed er det økologiske areal nu oppe på mere end 245.000 hektar, og det udgør dermed over ni procent af det totale landbrugsareal i Danmark. - Hele 170.000 hektar er allerede fuldt omlagt og yderligere 75.000 hektar er ved at gennemgå omlægning til økologisk produktion. Jeg er glad for, at mange landmænd fortsat gerne vil prøve kræfter med økologien. Det er vigtigt, at vores landbrugserhverv kan producere de fødevarer, som forbrugerne i Danmark og på vores eksportmarkeder efterspørger, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Ser man på, hvordan det økologiske areal fordeler sig i de forskellige landsdele, ligger størstedelen af arealet i Sydjylland, Nordjylland og Vestjylland. Her udgør det økologiske landbrugsareal henholdsvis 70.070, 52.844 og 36.041 hektar. I de tre landsdele er det henholdsvis kommunerne Tønder, Ringkøbing-Skjern og Thisted, der har det største økologiske areal.

Det er fint, at arealet vokser, for det er jo tegn på, at efterspørgslen er dér. Hvis folk ønsker økologi, så er vi også klar til at producere det Søren Christensen, formand, Vestjysk Landboforening

Økologisk landbrug Landbrugsstyrelsens statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2017 baserer sig på de økologiske bedrifters indberetninger, og det er dermed et øjebliksbillede af den økologiske jordbrugsproduktion per 31. maj 2017.Overordnet viser statistikken, at det økologiske areal fra 31. maj 2016 til 31. maj 2017 steg fra 216.794 hektar til 245.159 hektar, hvilket er en stigning på 13 procent.



Dermed udgjorde det økologisk landbrugsareal i 2017 9,2 procent af det totale landbrugsareal i Danmark, hvilket er en stigning fra 8,1 procent i 2016.



Pr. 31. maj 2017 var 3469 bedrifter enten autoriserede til økologisk jordbrugsproduktion eller havde søgt om autorisation. Det er en stigning på 296 økologiske bedrifter i forhold til 2016.



I Ringkøbing-Skjern Kommune udgør det økologiske landbrugsareal 11.772 hektar.

Øko-kyllinger er et hit Samtidig med, at det økologiske areal er blevet større, er den økologiske husdyrproduktion også forøget det seneste års tid. I staldene på de økologiske bedrifter er antallet af økologiske slagtekyllinger fordoblet fra 2016 til 2017, så der nu produceres 1,8 millioner økologiske slagtekyllinger i Danmark. Også produktionen af økologiske slagtesvin er vokset med flere end 30.000 svin, mens antallet af økologiske malkekøer er steget med næsten 13.000. Vender man blikket ud over markerne, dyrkes relativt store andele af arealet økologisk. For en lang række almindelige grøntsager som gulerod, rødbede og squash gælder det nemlig, at de i 2017 i høj grad blev dyrket økologisk, svarende til mere end 40 procent af de pågældende grøntsagsarealer. - Regeringen og Dansk Folkeparti støtter omlægningen til økologi og har netop sikret, at udviklingen kan fortsætte med de 39 initiativer i "Vækstplan for dansk økologi." Vækstplanen skal sikre Danmarks position som en af verdens førende økologi-nationer, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.