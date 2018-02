Øko-grise, quinoa og insekter på bordet

Fødevarer

Nye måder at tænke fødevareproduktion holdes på Fødevarepark Skjern Enge, Feldsigvej 3, Borris den 21. februar klokken 10-14.Alle interesserede er velkomne.Tilmelding senest mandag den 19. februar til Vestjysk Landboforening på telefon: 96801200 eller online på www.vjl.dk Programmet kan ses her:Ringkøbing-Skjern Kommune rådier over cirka 2000 kvadratmeter i Fødevarepark Skjern Enge, som Center for Fødevareudvikling står for aktiveringen af. Her kan iværksættere og eksisterende virksomheder komme ind og blive en del af et samarbejdende netværk, på attraktive og fleksible