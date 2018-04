Øget fokus på fødevarer skal få flere turister til at bide på krogen

- Vi har defineret et hotspot som et område med en bestemt fødevarekultur, som vi vurderer har et stort turismemæssigt potentiale, siger Claudia Rota Andersen, sekretariatschef i Partnerskab for Vestkystturisme.

Ringkøbing-Skjern: Hvis du synes godt om smagen af whisky, skaldyr, ost eller friskfanget fisk, så er det oplagt at indstille gps'en på Vestjylland, der byder på et skatkammer af fødevarer.

Vi vil grave de gode historier frem, som, vi mener, er interessante for et globalt publikum, og som kan være med til at sætte vestkysten på verdenskortet for smagsoplevelser i høj klasse

Vestkysten på verdenskortet

Claudia Rota Andersen forklarer videre, at projektets fokus går på at "samle de lokale traditioner og unikke madoplevelser i hvert hotspot i en fælles fødevarefortælling for hele Vestkysten":

- Det kan for eksempel være historierne bag tørrede dabs fra Hvide Sande, Vesterhavsost fra Bovbjerg Klint ellers østers fra Vadehavet. Vi vil grave de gode historier frem, som, vi mener, er interessante for et globalt publikum, og som kan være med til at sætte vestkysten på verdenskortet for smagsoplevelser i høj klasse. Og her tager vi blandt andet udgangspunkt i de 15 hotspots, siger Claudia Rota Andersen.

Som en del af projektet skal de 15 udvalgte steder gennemføre et udviklingsforløb for at få større indsigt i, hvilke fødevarehistorier de hver især rummer.

Der ud over kan der blive mulighed for individuelle forløb for at forbedre kvaliteten af madoplevelsen for turisterne.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med lokale og regionale netværk af den smagfulde slags - lokalt vil det blandt andet sige fødevarenetværket Kulinarisk Vestjylland.