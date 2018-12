OPDATERET: Byrådet sendte lokalplan i høring trods ejers trussel om sagsanlæg

Skjern: Byrådet sendte i eftermiddag lokalplanforslaget for området Birkvej 41B i Skjern i otte ugers høring. Det skete, selv om Anneberg Transport A/S, der ejer Birkvej 41B, truer kommunen med at kræve erstatning, hvis det ender med, at lokalplanen bliver vedtaget, og arealet udlægges til bolig- og rekreative formål.

Truslen fremsætter Anneberg Transport i et brev, som var vedlagt som bilag til sagen på dagens byrådsmøde.

Trods det blev truslen ikke kommenteret af byrådsmedlemmerne. John G. Christensen (S), formand for teknik- og miljøudvalget, sagde, at han ikke mindedes en lokalplan som planen for Birkvej, der i så høj grad indbyder borgerne til at komme med ønsker til forskellige boformer. SFs Niels Rasmussen gjorde det klart, at SF vil stemme imod forslag om punkthuse på arealet.

De to politikeres udtalelser står i skarp kontrast til Anneberg Transports intention med området. Selskabet købte nemlig Birkvej 41B i 2017 med det formål at genoptage driften af rensningsanlægget, som lå på arealet. Massive naboprotester resulterede dog i, at kommunen nedlagde forbud mod drift af rensningsanlægget og i stedet foreslog området gjort til boligområde.

Anneberg Transport er dog slet ikke indstillet på at lade det ske og har via advokatfirmaet Horten sendt sine bemærkninger til lokalplanen.

Advokaten skriver, at Anneberg Transport i august 2017 holdt møde med kommunens miljøafdeling for at få afklaret, om man måtte drive rensningsanlægget, hvis man købte arealet.

"Fra kommunen deltog fagleder Gunnar Frandsen og miljøtekniker Yvonne Grøndahl, som ikke var i tvivl om, at Ejer (Anneberg Transport, red.) kunne forvente tilladelse til rensningsanlægget, idet Ejendommen jo lå i et industriområde..." skriver advokaten og fortsætter:

"Dagen efter, den 31. august 2017, bekræftede Gunnar Frandsen på mail, at der intet var til hinder for, at Ejer - med henblik på forberedelse af idriftsættelse af anlægget - kunne pumpe regn- og overfladevand ud af de eksisterende siloer og udlede det over græsarealet på Ejendommen. Ejer blev således bibragt en klar opfattelse af, at kommunen bifaldt den planlagte anvendelse, og at de fornødne godkendelser ville kunne opnås".

Anneberg Transport købte Birkvej 41B den 5. september 2017 - men siden væltede planerne om at drive rensningsanlæg.

Anneberg Transports advokat vurderer, at de tilkendegivelser, som kommunen gav før købet af ejendommen, havde et "så fast og klart indhold", at det kan være erstatningspådragende for kommunen at vedtage en lokalplan, der udelukker Annebergs plan om at drive rensningsanlæg. Advokaten tager derfor forbehold for et muligt erstatningskrav.

Hvis kommunen alligevel hindrer Anneberg Transport i at drive rensningsanlæg ved at vedtage lokalplanen for boliger, vil Anneberg Transport have krav på, at kommunen overtager Birkvej 41B efter planlovens paragraf 48, påpeger advokaten.