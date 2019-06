OPDATERET: 96 procent af Ringkøbing-Skjerns stemmer talt op

21.48 - Nu er næsten alle stemmerne i Ringkøbing-Skjern talt op, og ud fra disse ser det ud til, at Venstre går en smule tilbage og er i fare for at få under en tredjedel af alle stemmerne i kredsen for første gang i mange år.

Til gengæld stormer Kristendemokraterne frem med 10 procent til i alt 16,6 procent af stemmerne i det vestjyske.

Dansk Folkeparti står til en ordentlig begmand fra Ringkøbing-Skjerns vælgere og går i de første optællinger tilbage med 12,7 procent til samlet 9,8 procent.

Procent optalt i Ringkøbing-Skjern: 96,0

A. Socialdemokratiet: 19,4

B. Radikale: 3,4

C: Konservative: 6,0

D. Nye Borgerlige: 1,5

E. Klaus Riskær Pedersen: 0,5

F. SF: 4,5

I. Liberal Alliance: 1,8

K. Kristendemokraterne: 16,6

O. Dansk Folkeparti: 9,8

P. Stram Kurs: 1,4

V. Venstre: 31,8

Ø. Enhedslisten: 2,1

Å. Alternativet: 1,1