Nytårskur tog temperaturen på folkekirken

For gudstjenesternes vedkommende tegner der sig et billede af, at færre går til søndagsgudstjenester, men flere går til andre gudstjenester som fyraftens-, spaghetti- og friluftsgudstjenester. Flere krydser også sognegrænser og går til gudstjenester i nabosogne.

Mere socialt ansvar

En undersøgelse om det faldende dåbstal afdækker en udfordring for folkekirken. En årsag er, at medlemstallet falder, hvilket medfører et lavere dåbstal. En anden årsag er, at det i dag ikke som tidligere en selvfølge, at børn bliver døbt. Mange forældre mener, at børnene selv skal tage stilling til, om det vil døbes.

I en undersøgelse om fremtidige, uprøvede initiativer er der kigget til andre lande, og hvilke tiltag der i disse lande er sat i værk. I England har man lavet en indsats over for tidligere indsatte i fængsler.

Her har mange kirker kunnet tilbyde et netværk til mennesker, der efter et fængselsophold igen skal finde deres plads i det samfund, de vender tilbage til. Det falder fint i tråd med de ønsker og forventning til folkekirken, som mange danskere udtrykker, nemlig at kirken påtager sig et større socialt ansvar.Næste foredrag i Grundtvigsk Forum for Skjern-Tarm og Omegn er onsdag 24. januar kl. 19, hvor fhv. sogne- og sygehuspræst Preben Kok besøger Kirkehuset i Skjern med foredraget "Med udsigt til begge sider".

/EXP