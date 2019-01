Nytårsforsæt fylder de vestjyske træningscentre - men ikke alle springer fra igen

- Der er forskellige grunde til, folk melder sig ind i øjeblikket. Nogle siger, at det er tid til vægttab, og andre siger, at nu er det et nyt år og tid til, at træning skal være i fokus, fortæller hun.

Leder i Skjern Fitnesscenter Mette Jensen fortæller, at man oplever en fremgang antallet af medlemmer - også uden for højsæsonen. Foto: Jørgen Kirk

- Jeg har ikke tal for, hvor mange der holder faste eller ikke gør, men der vil altid være en procentdel, som falder fra igen. Vi ser dog en tendens til, at flere folk fortsætter. Vi har været i en fremgangsperiode siden oktober sidste år.

- De første begynder at falde fra i uge syv. Og så oplever vi et frafald igen, når udendørssæsonen med for eksempel fodbold og cykling starter, siger Mette Jensen.

- Vi sætter ekstra hold ind lige nu, for vi ved, at de normale hold blive overfyldte i begyndelsen af året, siger hun.

Sunder sig i fællesskab

I Videbæk Idræts- og Fritidscenters motionscenter mærker centerleder Henrik Juhl også at nytårsforsætterne bliver indfriet. Her er man også fra centrets side hoppet med på bølgen, og arrangerer for tredje gang Videbæk Sunder Sig - et otteugers forløb, hvor deltagerne for 100 kroner kan prøve kræfter med diverse motionsformer, og samtidig få råd, vejledning og foredrag med i prisen.

- Folk er ret konstante med at træne i centret, men det er klart, at her efter nytår så vil flere folk i gang. Vi vil gerne hjælpe dem i gang med en projektperiode, siger Henrik Juhl.