Nyt udvalg lægger møder ud i virkeligheden

Politikerne skal have mere direkte kontakt med kommunens virksomheder. Derfor lægger det nye erhvervs- og vækstudvalg alle sine møder uden for rådhuset.

Ringkøbing-Skjern: Det er skidt, når byrådspolitikerne ikke kender til de konkrete udfordringer, som virksomhederne står overfor.

Det mener viceborgmester og formand for det spritnye erhvervs- og vækstudvalg, Søren Elbæk (S), som nu vil gøre noget ved det.

Det er planen at lægge alle de månedlige udvalgsmøder ude på private virksomheder.

- Jeg har ikke hørt om, at andre har gjort det samme. Men jeg synes, det er en fantastisk god mulighed for os som politikere at komme i tæt dialog med vores lokale erhvervsliv. Vi har i denne byrådsperiode en vision om at komme noget højere op på Dansk Industris liste over erhvervsklima. Hvis vi skal nå det mål, så skal vi være endnu mere bevidst om, hvad vi som kommune kan gøre for vores virksomheder, siger Søren Elbæk.

Politikerne vil låne et mødelokale eller kantinen til udvalgsmødet, der bliver holdt, som det plejer. Men der vil også blive sat god tid af til en rundvisning og til, at virksomheden fortæller om udfordringer og ønsker til den kommunale erhvervsindsats.

- Jeg tror på, at det kan gøre en forskel både for os som politikere og for virksomhederne, at vi kommer tættere på hinanden. Derfor forventer jeg, at virksomhederne tager godt imod vores tiltag, siger Søren Elbæk.

Det er endnu ikke helt på plads, hvilken virksomhed politikerne skal mødes på den 26. februar, når der er premiere på ud-af-rådhuset-møderne.

Erhvervs- og vækstudvalget er ikke de eneste, som rykker ud af rådhuset. Borgmester Hans Østergaard har også meddelt, at han vil flytte borgmesterkontoret ud i kommunen nogle gange om året, ligesom byrådsmøder også lejlighedsvis vil holde flyttedag.