Nyt turistsamarbejde skal bane vejen for fælles turistdirektør

Et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern og Varde skal give større gennemslagskraft - og med tiden skal de to kommuner have én fælles turistdirektør.

Ringkøbing-Skjern: De seneste år har Ringkøbing-Skjern og Varde konkurreret om at have flest turistovernatninger.

Den kamp stopper nu, hvor de to kommuner går sammen om et turistsamarbejde, der med et slag gør området til landets største med otte millioner årlige overnatninger.

Dermed sniger de to vestkystkommuner sig foran hovedstaden.

- En fælles vestkystdestination giver os en helt anden slagkraft i forhold til markedsføring. Vi kan så at sige sprede større ringe i vandet. Samtidig vil det give en helt anden opmærksomhed, når vi fremover ligger nummer ét på listen foran København, siger viceborgmester og formand for erhvervs- og vækstudvalget Søren Elbæk (S).

Der er altså både lagt op til et taktisk og et praktisk samarbejde. Det taktiske handler om at skabe fortællingen om, at flest turister foretrækker Vesterhavet, Tirpitz - og fra næste år også Naturkraft - frem for Den Lille Havfrue, og praktisk ved at de to kommuners indsats for udvikling af turismen sker i fællesskab.

Etableringen af den fælles front bliver første skridt i udviklingen. Ifølge Søren Elbæk skal de to kommuner på et tidspunkt have en fælles turistdirektør - i dag har Ringkøbing-Skjern og Varde hver sin direktør.

Et enigt erhvervs- og vækstudvalg har netop godkendt samarbejdet, og 30. januar ventes Vardes økonomiudvalg at gøre det samme.

Det nye samarbejde, som lyder navnet Vestkystens Turismevækstklynge, vil fortsat arbejde sammen med Partnerskab for Vestkystturisme, der består af samtlige vestkystkommuner.