Tarm: Onsdag 19. juni holder Tuba Ringkøbing-Skjern officiel åbningsreception i Sundhedscenter Vest i Tarm. Sundhedscentret er en af to lokationer, hvor medarbejdere fra Tuba fremover vil tage imod unge, hvis forældre er misbrugere.

- Det kan have store konsekvenser at vokse op i en familie med stof- eller alkoholmisbrug, og mange unge kæmper med alvorlige senfølger. Vi har længe ønsket at få mulighed for at hjælpe de unge i Ringkøbing-Skjern, og vi er glade for, at det nu er blevet muligt. Vi har mødt stor velvilje i kommunen, og vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde, siger Tubas landsleder Henrik Appel i en pressemeddelelse.

Tuba tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i et hjem præget af alkohol- eller stofmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle de ansatte og frivillige har tavshedspligt.