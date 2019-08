Ringkøbing Fjord Turisme, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Ringkøbing-Skjern Handelsråd og Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern har søsat et nyt samarbejde, som skal være med til at udvikle handelsliv og turisme i kommunen. - Vi er rigtig stolte af det nye samarbejde, siger turismedirektør.

RINGKØBING-SKJERN: Turisterne strømmer til Ringkøbing-Skjern Kommune, og sådan bliver det formentligt ved med at være også i fremtiden.

Men man skal ikke hvile på laurbærrene, for der er stadig udviklingsmuligheder i turismeerhvervet for både erhvervsejere, butiksejere og andre med relation til turistbranchen.

Det mener i hvert fald fire parter i et nyt samarbejde om udvikling af handelslivet og turismen i kommunen; Ringkøbing Fjord Turisme, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Ringkøbing-Skjern Handelsråd og Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern (UCRS).

Sammen har de fire søsat kursustilbuddet "Frem/Op/Succes", som skal dygtiggøre de enkelte parter på netop de områder indenfor turisme, som de ønsker. Det betyder, at de enkelte deltagere forud for kurset har mulighed for at vælge de emner, de gerne vil undervises i. Valgene bliver tilpasset hos Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern.

- Vi er rigtig stolte af det nye samarbejde. Det viser, at alle her i kommunen trækker på samme hammel, når det gælder om at tiltrække flere turister og også give dem en endnu bedre oplevelse, når de er her, siger direktør i Ringkøbing Fjord Turisme, Søren Lydig Kristensen, i en pressemeddelelse.

Kurset 'Frem/Op/Succes' vil snart blive tilbud til medlemmer af turistforeningen, erhvervsrådet og handelsrådet. Kurset kommer til at foregå over en række dage henover efteråret med start i september.