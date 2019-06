Nyt samarbejde: Nu får efterskoleelever skræddersyet deres videre uddannelsesforløb

Nu har efterskolen indgået et samarbejde med Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern (UCRS), der skal skræddersy undervisningsforløb på uddannelsescentret til efterskolens elever. Målet er, at eleverne bliver så godt rustet til deres ungdomsuddannelse, at fortsat ingen falder fra eller vælger om.

Spjald/Skjern: På Brejninggaard Efterskole kan de noget helt specielt med 10. klasse. Hvor det ekstra skoleår nogle steder kan være en holdeplads for elever, der ikke lige ved, hvad de skal lave efter 9. klasse, så har man på Brejninggaard Efterskole i flere år arbejdet målrettet med at gøre eleverne klar til den helt rigtige ungdomsuddannelse.

Brejninggaard Efterskole har siden 2014 arbejdet med udvikling af 10. klasse. Eleverne bruger første halvdel af skoleåret på at tage deres afsluttende 10. klasseseksamen og den næste halvdel af skoleåret på faglig forberedelse til deres ungdomsuddannelse, deres linje og ikke mindst personlig udvikling. Korte, mere intensive eksamensforløb betyder, at eleverne ikke bliver skoletrætte.Analyseinstituttet DEA følger projektet, ligesom skolen har fået bevilget støtte af Efterskoleforeningens forsøgs- og udviklingsmidler. Fra skoleåret 2019-2020 vil Brejninggaard Efterskole begynde at følge deres elever fem år frem og dokumentere, hvorvidt de stopper deres ungdomsuddannelse eller vælger om.

Nye biler og 3D-printere

- Der har i mange år været en tendens til at betragte grundskolen og ungdomsuddannelserne som to separate enheder. Den opfattelse vil vi gerne lave om på. Vi anser det som en af 10. klasses vigtigste opgaver at ruste eleverne til deres ungdomsuddannelse og give dem et fagligt forspring, siger forstander på Brejninggaard Efterskole Kristian Grell i en pressemeddelelse.

- Gennem samarbejdet med UCRS sikrer vi, at vores elever forstår, hvad det vil sige at gå på en ungdomsuddannelse og begynder at glæde sig til det nye uddannelsesliv. De kommer ikke blot i brobygning, men de deltager også i særligt tilrettelagte undervisningsforløb på ungdomsuddannelserne og oplever det faglige niveau, som praktiseres der, siger forstanderen.

Også på UCRS glæder man sig til at tage imod 10. klasseseleverne og hjælpe dem med at finde ud af hvilken retning, de skal vælge, fortæller Hans Uhd Jakobsen, der er udviklingschef for tekniske erhvervsuddannelser på skolen.

- Set fra vores synspunkt får vi præsenteret vores skole på en ny måde over for efterskolen. Vi kan præsentere erhvervsuddannelser på en fed måde, med nye biler og 3D-printere, siger han.