SKJERN: Hvad skal man gøre, når man pludselig står med masser af ledig plads?

De overvejelser stod Lone og Klaus Kristensen med, da de besluttede sig for at drosle ned for virksomheden Skjern Bådene på Gl. Ringkøbingvej. Virksomheden blev grundlagt for næsten 60 år siden af Lone Kristensens farfar, og tiden var inde til at der skulle ske noget nyt. Støbningen af både er hos andre producenter nu, Lone og Klaus Kristensen har fået arbejde andre steder, og tilbage er kun lidt salg af lageret og så lidt småreparationer, og naturligvis salg af både. Og det behøver man slet ikke så meget plads til.

Så Lone Kristensen snakkede om nye muligheder for stedet med sin søster Gitte Nielsen og sin kusine Susanne Andersen. Trekløveret fandt hurtig på en ide: Hvad med at lave reolsalg ved siden af bådsalget? Som sagt, så gjort, og nu har "Skjern Bådene - nyt og gammelt" haft åbent i to weekender. Seneste weekend var der 80 kunder forbi for at se, om der var noget, de kunne bruge. Hele 20 sælgere har været i gemmerne og finde ting frem, og i modsætning til andre steder med reolsalg, betaler man ikke kommision. Til at begynde med, kan man i en måned få fire reolmeter for 300 kroner, og hvis man selv vil bidrage med vagter og andet hjælp i butikken, kan man slippe med 150 kroner. Til gengæld skal man så binde sig for tre måneder, hvis man vælger den billigste løsning. Et nyindkøbt stregkodesystem sørger for, at de rette standholdere får deres penge.