Nyt projekt skal hjælpe sårbare unge i job

Uddannelsescentret er med i et videnskabeligt projekt fra Beskæftigelsesministeriet, der giver læring via praktisk arbejde og støtte.

SKJERN: 176 borgere i alderen 18 til 30 år skal over de næste to år have et forløb hos Job-Broen på Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, og erfaringerne herfra kan meget vel komme til at danne præcedens for beskæftigelsesindsatsen i de kommende år.

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern er nemlig med i et pilotprojekt, der er støttet af Beskæftigelsesministeriet og Ringkøbing-Skjern Kommune, og det handler om at give de mest sårbare unge et ståsted på arbejdsmarkedet. 12 projekter er valgt ved udtrækning, og her har Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern været heldig. Det skal sammenholdes med andre, der får de traditionelle tilbud, og om et par år skal man så se, hvilke indsatser, der sikrer disse unge bedst.

Det er en svær målgruppe, men Job-Broen er skræddersyede forløb, der tager hensyn til, hvilke udfordringer, de unge står med. Udgangspunktet er, at virkeligheden virker, og i stedet for at sidde på en skolebænk og lære teorien, skal de unge ud og arbejde i praksis, og så koble teorien på bagefter. Det sker i tæt samarbejde med jobcentret.

- Mange af dem kan læse og skrive. De har bare ikke fundet ud af, hvad man kan bruge det til, fortæller projektleder Eva Vang Christensen.