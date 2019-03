Ringkøbing-Skjern: Erik Hays Thøgersen er tiltrådt direktionen i Profound Technology A/S, Ringkøbing. Ole Pedersen er fratrådt.

prokiosken.dk IVS, Skjern, er stiftet af Flemming Heiberg Eriksen og Thomas Bukholt Nielsen. Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

E. Bjerg Holding ApS, Ringkøbing, er stiftet af Erik Bjerg. Virksomhedens formål er investering herunder investering i andre selskaber samt derved beslægtet virksomhed.

Lars Frydendahl er tiltrådt som formand i Vestpartner A/S, Hvide Sande. Erik Bjerg er fratrådt som formand, men bliver i bestyrelsen. Erik Bjerg er tiltrådt direktionen, mens Lars Frydendahl er fratrådt.

Solid Wind Power Europe ApS er stiftet af Solid Group A/S, Skjern. Bestyrelsen udgøres af Søren Christian Dahl (formand), Carsten Lauridsen og Carsten Thygesen. Direktion udgøres af Bjarne Ravndal Andreasen.

Leo Rahbek Simonsen er tiltrådt direktionen i Tarm Plantage ApS, Tarm. Søren Vestergaard Sørensen er fratrådt.

Bent Hauge Brodersen er tiltrådt bestyrelsen i Troldhede Installationsforretning A/S. Hans Birk Olesen er fratrådt.

JSK Transport IVS, Ådum, er stiftet af Jacob Sofus Kjærbo og Divina Bernardino Lapitan. Selskabets formål er at drive fragtvirksomhed, rengøringsvirksomhed og handelsvirksomhed med salg biler, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Bo Fuglsang Bennedsgaard er fratrådt som suppleant for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Ringkjøbing Landbobank. Kathrine Aaen Graversen og Finn Skov er tiltrådt.

Carsten Thygesen er fratrådt bestyrelsen i Runi A/S, Tarm.

Leasing For You IVS, Troldhede, er stiftet af Stefan Knak Larsen. Selskabets formål er at Leasing virksomhed samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed.

Lars Naur er fratrådt bestyrelsen i RAH Fiberbredbånd A/S. Jørgen Mosegaard er tiltrådt.