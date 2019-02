Nyt om erhvervsnavne

Ringkøbing-Skjern: Anne Bronton ApS, Stauning, er stiftet af Anne Bronton Slebsager Henriksen. Selskabets formål er produktion af lædervarer samt andet dermed efter direktionens skøn forbundet virksomhed

Likvidation er sluttet, og FONDEN BRAMSEJLSKONNERTEN HVIDE SANDE er opløst. Dan Børge Larsen er fratrådt som likvidator.

Søren Pasgaard er tiltrådt bestyrelsen i Heimdal Entofarm ApS. Mads Friche og Jakob Thrane Mainz er fratrådt.

Inga Kristensen, Jens Ove Juul Kristensen, Karl Aage Bech Pedersen og Krista Pedersen (formand) er fratrådt bestyrelsen i FIBA ApS Videbæk. Ny adresse er Kongevejen, Vorgod. Jens Ove Juul Kristensen er fratrådt direktionen, Erik Lynge Christensen er tiltrådt.

Michael Allen Mills er fratrådt bestyrelse og direktion i BOUMATIC HOLDINGS ApS og BOUMATIC A/S, Skjern. Carsten Hoffenzits Nielsen er tiltrådt direktionen.

AH 1949 Holding ApS er stiftet af Kaj Christian Astrup Hansen. Virksomhedens formål er besiddelse af kapitalandele i andre selskaber samt at foretage enhver form for investering og al anden hermed beslægtet virksomhed.

HVSA Ejendomme ApS er stiftet af Hvide Sande Seasight ApS. Direktionen udgøres af Carl Erik Kristensen og Anders Madsen. Virksomhedens formål er besiddelse og udlejning af fast ejendom og øvrige anlægsaktiver samt hermed forbundet virksomhed.

Lauridsen Holding, Skjern ApS, c/o Solid Production A/S, Skjern, er stiftet af Carsten Lauridsen. Selskabets formål er at besidde kapitalandele og dermed beslægtet virksomhed

Conoscenza Vest ApS, Skjern, er stiftet af HENRIK AMDI HOLDING ApS, Ikast. Direktionen udgøres af Henrik Amdi Madsen. Selskabets formål er specialfaglig konsulentbistand inden for det socialfaglige område og beskæftigelsesområde samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Ingeborgs Ejendomme ApS, Lønborg, er stiftet af Helle Iversen, Kim Iversen og Leo Ingvardt Iversen. Selskabets formål er ejendomsudlejning samt anden dermed forbundet virksomhed.

Torben Bredkjær er fratrådt direktionen i POUL BLIK'S EFTF.SKJERN ApS og POUL BLIK'S EFTF., TARM ApS. Ann Schrøder er tiltrådt.

HR HUSE HOLDING ApS, Ringkøbing, er under tvangsopløsning. Jens Erik Pedersen, c/o Advokatanpartsselskabet Thorninger, er udnævnt til likvidator.

Søren Christian Dahl og Carsten Thygesen (formand) er fratrådt bestyrelsen i Selskabet af 13. februar 2019 A/S, der har ændret vedtægter og fået navnet Solid Group A/S. Erling Jensen, Niels Jørgen Nielsen, Jens Kirkegaard Pedersen (formand), og Charlotte Buur Poulsen er tiltrådt bestyrelsen.

Kristian Kongensholm Husted er fratrådt som likvidaor i 4 IBD IVS, Hvide Sande, og selskabet er opløst.

J. M. Jensen Logistics A/S er stiftet af JBJ HOLDING SKJERN ApS, Skjern. Bestyrelsen udgøres af Erik Jensen (formand), John Bo Jensen, Kenneth Bo Jensen og Michael Jensen. Selskabets formål er at drive transportvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed.

Mads Aarup er tiltrådt bestyrelsen i STADIL MASKINSTATION A/S.

Lån en skovrider IVS er stiftet af Claus Buhl Sørensen. Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med rådgivning, udvikling, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

A.V.N. Holding ApS, Spjald, er stiftet af Anni Vind Noesgaard. Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt investering i værdipapirer og hermedbeslægtet virksomhed.

Øl og Vino IvS, Egeris, er under tvangsopløsning. Jens Erik Pedersen, c/o Advokatanpartsselskabet Thorninger, er likvidator.

Estie West IVS, Ådum, er under tvangsopløsning. Torben Buur, c/o DAHL advokatfirma, er likvidator.

Likvidation er afsluttet, og VESTRE RINGGADE 62 ApS, Skjern, er opløst. Jørgen Søndergaard Axelsen er fratrådt som likvidator.

Søren Bjerg Christensen, Kasper Holgersen, Ole Søndergaard Madsen (formand) og Mette Aggerholm Sørensen er tiltrådt bestyrelsen i Flexfarming ApS, Sædding, 6900 SkjernSøren Bjerg Christensen og Mette Aggerholm Sørensen er fratrådt direktionen. Kasper Holgersen er tiltrådt.

Otto Johannes Christensen (formand), John Erik Lesbo, og Finn Michael Steffensen er fratrådt bestyrelsen i STRANDBYGAARD GRAFISK A/S, Skjern. Gert Kristiansen (formand) og Ole Strandbygaard er tiltrådt.