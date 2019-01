Nyt om erhvervsnavne

Ringkøbing-Skjern: Jörn Neubert er tiltrådt som formand i bestyrelsen for GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI A/S, Skjern. Bengt Magnus Ingemar Tärnskär er fratrådt.

PRISVOGTER ApS er stiftet af HIPASS Holding ApS, Vorgod. Direktionen udgøres af Kim Thaysen. Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed vedrørende informationsteknologi samt udvikling af software samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Bollerup Jensen Retail A/S er stiftet af BOLLERUP JENSEN A/S, Ådum. Bestyrelsen undgøres af René Jørgen Spogard(formand), Frode Mjellelid Dale og Dennis Kim Willer. Direktionen udgøres af Frode Mjellelid Dale. Virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor produktion og salg af sæbe- og rengøringsmidler, flisebehandling mv. og hermed beslægtet virksomhed.

Der er afsagt konkuresdekret over SKOVGAARD ØKOLOGI ApS, Ringkøbing. Lars Christian Rejkjær er fratrådt direktionen.

Flemming Skriver Pedersen er fratrådt direktionen i JVMF IVS, Hvide Sande, som er anmodet opløst jf. selskabslovens § 225.

HH Entreprenør ApS, Hanning, er stiftet af Jan Simmelkjær. Selskabets formål er at udfører opgaver inden for bygge og anlæg og anden beslægtet virksomhed.

Carsten Leidesdorff Skov er fratrådt direktionen i VESTJYSK HANDEL OG SERVICE IVS, som er anmodet opløst jf. selskabslovens § 225.

Jens Erik Pedersen er fratrådt direktionen i JOD INVEST ApS, c/o Advokatanpartsselskabet Thorninger, der anmodes opløst jf. selskabslovens § 216.