Nyt om erhvervsnavne

Ringkøbing-Skjern: Anders Hundahl, Christian Hundahl, Mads Hundahl, Søren Hundahl og Ulla Morsing Hundahl (formand) er tiltrådt bestyrelsen i Hundahl Teknik ApS, Ringkøbing.

Peter Høj Christensen er fratrådt direktionen i Skandinavisk Auktionshus IVS, Spjald, der er begæret opløst, jf. selskabslovens § 225.

Kurt Lundgaard Jensen er fratrådt bestyrelsen i VESTJYLLANDS ANDEL A.M.B.A., Ringkøbing. Peter Dahl Just er tiltrådt.

Der er afsagt konkursdekret over HVIDE SANDE KRABBEFISKERI ApS., Hvide Sande.

Hansen Vikar ApS, Rindum, er stiftet af Jesper Rask Pedersen. Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Vestjysk Malerfirma ApS, No, er under tvangsopløsning. Jens Erik Pedersen, c/o Advokatanpartsselskabet Thorninger, er udnævnt til likvidator.

Mediecenter Ringkøbing-Skjern ApS., Skjern, er stiftet af Jens Jensen. Virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor reklame og marketing samt dermed beslægtet virksomhed.

Morten Larsen er tiltrådt bestyrelsen i INMOBILE ApS, Tarm.

Bo Andersen er fratrådt direktionen i Huset Appel ApS, Borris. Kaj Lauritsen er tiltrådt.

Kenneth Høyer Pedersen er fratrådt direktionen i TIM BYG ApS. Kenneth Andbæk Pedersen, Tim, er tiltrådt som likvidator.

Konkursbehandlingen er afsluttet og EK HOLDING AF 15. OKTOBER 1999 ApS og EK FINANS ApS, Hee, er opløst.

MV Consult Ringkøbing ApS, Rindum, er stiftet af M. VILLUMSEN HOLDING ApS. Direktionen udgøres af Morten Villumsen. Selskabets formål er at drive virksomhed med softwareudvikling og softwarevedligeholdelse samt al hermed beslægtet virksomhed.

Kronborg-LED ApS, Videbæk, er stiftet af Martin Verner Kronborg og JØRGEN KRONBORG HOLDING ApS, Videbæk. Direktionen udgøres af Jørgen Kronborg og Martin Verner Kronborg. Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Carsten Thygesen er fratrådt bestyrelsen i KRAMP DANMARK A/S, Skjern. Birgitte Kloster og Allan Pedersen er tiltrådt.

Lennart Kühlmeier er fratrådt direktionen i Kuhlmeier Engineering IVS, Ringkøbing, som er opløst ved erklæring, jf. selskabslovens § 216.