Nyt om erhvervsnavne

Ringkøbing-Skjern: Annemette Øhlenschläger Larsen er tiltrådt betyrelsen i DYRLÆGEGRUPPEN SKJERN Å-VIDEBÆK A/S. Edvard Finnerup er fratrådt.

Andreas Vendelbo Olesen er tiltrådt bestyrelsen i JAKO EJENDOMME A/S, Skjern.

Skifteretsbehandlingen er sluttet, og SB-Agro ApS, Troldhede, er opløst.Morten Villumsen er fratrådt direktionen i DATA-LINK ApS, Rindum. Kasper Kjærgaard Kristensen er tiltrådt.

Forte Ejendomme IVS, Borris, er stiftet af Forte Invest Holding ApS. Erik Skov Bertelsen udgør direktionen. Selskabets formål er at leje og udlejning af erhvervsejendomme samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed.

Jørgen Poulsgaard er tiltrådt som formand RAH HOLDING A/S, RAH SERVICE A/S, RAH NET A/S og N H Vind 16 ApS. Han afløser Poul Hjulmand som formand, der fortsætter i bestyrelsen.

Jan Gunnar Lundgren og Per Olof Lundgren er fratrådt bestyrelsen i VESTPALL ApS, Hemmet. Claus Madsen (formand) og Eric Peter Ravn er tiltrådt.

NowDanmark IVS, Lem, er stiftet af Arne Vestergaard Andersen. Selskabets formål er at udvikle og drive samkørsels tjeneste og dermed beslægtet virksomhed.

Villiam Frode Hansen er fratrådt bestyrelsen i KIMS TØMRER- & SNEDKERFIRMA A/S, Nr. Bork. Nikolai Stage Hansen er tiltrådt.

Juli-Ane Holding ApS er stiftet af Verner Møller Jensen og Johan Løvendahl Nielsen. Selskabets formål er at eje kapitalandele i et eller flere selskaber hvis formål er at drive erhvervsmæssigt fiskeri eller anden dermed beslægtet virksomhed.

Der er vedtaget likvidation i HVIDE SANDE GENSIDIGE SKIBSFORSIKRINGSFORENING. Hans Bollerup Andersen (formand), Jens Frich, Poul Johnsen Høj, Lars Tarp Jensen og Verner Møller Jensen er fratrådt bestyrelsen. Jytte Jespersen er fratrådt direktionen.

M. A. Holding Stadil ApS, er stiftet af Mads Aarup. Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt investering i værdipapirer og hermedbeslægtet virksomhed.

Poul Hjulmand er fratrådt bestyrelsen i RAH Fiberbredbånd A/S. Jørgen Poulsgaard er tiltrådt.

Annette Vangstrup er fratrådt bestyrelsen i HOTEL FJORDGÅRDEN A/S, Ringkøbing. Jeppe Mühlhausen er tiltrådt.

Annette Holm Kristiansen er fratrådt direktionen i SKJERN FYSIOTERAPI ApS. Anne Mette Fisker er tiltrådt.